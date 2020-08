Casa do Trabalhador tem 5 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, por meio da Casa do Trabalhador, informa que estão disponíveis 5 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. As vagas são para desenvolvimento de sistemas de tecnologia da informação e não é exigida experiência anterior, porém é necessário estar cursando ensino superior.

A exigência é que os candidatos tenham conhecimento em metodologias ágeis, framework scrum ou kanban. O diferencial é ter experiência no setor financeiro e saber falar, ler e escrever em inglês. Também é imprescindível conhecimento dos programas back-end em Java, spring boot, unit test junit mockito, rest template, redis, oracle, sql, mq (send and receive), troubleshooting & diagnostics, circuit break, git flow, maven, paas (openshift), prática com desenvolvimento de API de alta performance, escalável, desenvolvimento utilizando DDD, microservice restful e continuous integration/continuous delivery.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.800, no centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h com carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de endereço atual e laudo médico.

