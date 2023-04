Casa do Trabalhador realiza plantão para captar profissionais para atuar na construção civil

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda realiza nessa semana (de 17/04 à 20/04), plantão da Casa do Trabalhador no Centro Municipal de Extensão e atividades Recreativas (CEMEAR), localizado na Rua Maranhão, 35, Jardim Gonzaga, para captação imediata de 65 profissionais que irão atuar no ramo da construção civil.

O bairro, recentemente foi contemplado com o Programa Viver Melhor, do Governo do Estado de São Paulo. O programa irá promover a reforma de 232 casas do CDHU do Jardim Gonzaga, melhorando assim, a condição de vida da população.

A parceria e ideia surgiram da necessidade da empresa vencedora da licitação para execução das obras, em contratar mão de obra para desenvolver os trabalhos de reforma. As vagas abertas são para pedreiro, servente de pedreiro, carpinteiro e pintor de obras. Para concorrer à vaga de servente de pedreiro não é exigida experiência na função, já para as demais vagas é exigido 6 meses de experiência na função. Nenhuma das vagas exige escolaridade mínima.

Segundo a Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti:

“A ideia do feirão de emprego no bairro surgiu da necessidade da empresa vencedora da licitação para contratação da mão de obra para execução da reforma, após conversa com Rodson Magno do Carmo, Presidente da PROHAB São Carlos e representantes da empresa executora das obras. Todos os serviços e vagas oferecidos na Casa do Trabalhador, como seguro desemprego e passe emprego, também estão disponíveis no local. A intenção é levar de forma itinerante a Casa do Trabalhador para os bairros. Essa foi a primeira ação itinerante e fomos muito bem acolhidos pela comunidade local, dentre eles os servidores municipais e funcionários do Projeto CEMEAR, que foram grandes parceiros na execução desta ação”.

Para concorrer a uma das vagas, o cidadão deve comparecer ao CEMEAR, munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço, até o dia 20/04/23, das 9:00 às 16:30.

