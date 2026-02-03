Casa do Trabalhador Itinerante realiza 82 atendimentos no bairro Cidade Aracy

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, realizou no último sábado (31) a ação da Casa do Trabalhador Itinerante no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A iniciativa ocorreu das 9h às 12h, em tendas montadas no estacionamento do Supermercado Pane Silvio, localizado na Rua Antonio Busto Alabarca, nº 305.

A ação teve como objetivo aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a oportunidades de emprego, orientações profissionais e atendimentos voltados aos trabalhadores do município.

De acordo com o secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Roberto Rado, foram realizados 82 atendimentos durante o período da ação. Desse total, 46 foram relacionados a vagas de emprego, 33 a inscrições em cursos de qualificação profissional e três atendimentos voltados à linha de crédito do Banco do Povo.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, levar a Casa do Trabalhador Itinerante para a Cidade Aracy representa um avanço importante na descentralização dos serviços públicos.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso da população às oportunidades de emprego, à qualificação profissional e às políticas de incentivo ao empreendedorismo, sem que o cidadão precise se deslocar até o centro da cidade”, destacou.

A secretária afirmou ainda que a iniciativa segue uma diretriz da administração municipal de estar presente nos bairros, ouvir a população e oferecer soluções concretas para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

Os serviços da Casa do Trabalhador estão disponíveis de segunda a sexta-feira na unidade fixa “Antônio Cabeça Filho”, localizada na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro.

