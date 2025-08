Casa do Trabalhador itinerante estará neste sábado no Parque do Kartódromo

Casa do Trabalhador itinerante - Crédito: divulgação

O Parque do Kartódromo recebe neste sábado (02/08), das 9h às 12h, a 3ª edição da Casa do Trabalhador Itinerante. A ação tem como principal objetivo aproximar a população dos serviços oferecidos pela Casa do Trabalhador, promovendo oportunidades de emprego, esclarecimentos sobre o seguro-desemprego, divulgação de cursos de qualificação profissional e informações sobre linhas de crédito disponíveis por meio do Banco do Povo.

A iniciativa difunde o compromisso da Prefeitura de São Carlos em ampliar o acesso da comunidade a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de renda. A edição itinerante permite que esses serviços cheguem diretamente aos bairros, facilitando o atendimento àqueles que mais precisam.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou a relevância da ação. "Levar a Casa do Trabalhador até a população é uma determinação do prefeito Netto Donato, que acredita na importância de tornar os serviços públicos mais acessíveis e próximos da realidade das pessoas. Essa aproximação fortalece o vínculo entre governo e cidadão, além de ampliar as oportunidades para quem busca recolocação ou capacitação profissional".

