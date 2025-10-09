Casa do Trabalhador itinerante estará neste sábado no Calçadão da General

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia realiza neste sábado, dia 11 de outubro, das 9h às 12h, no Calçadão da General Osório, mais uma edição da Casa do Trabalhador Itinerante.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a população dos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura de São Carlos, ampliando o acesso a informações sobre emprego, qualificação e crédito.

Por meio da Casa do Trabalhador, os munícipes poderão consultar vagas de emprego, obter orientações sobre o seguro-desemprego, conhecer cursos de qualificação profissional e se informar sobre as linhas de crédito disponíveis pelo Banco do Povo.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a proposta é estar cada vez mais próxima da população.“É com muita satisfação que realizamos mais uma edição da Casa do Trabalhador Itinerante, uma ação que reflete o nosso compromisso em estar cada vez mais próximos da população. O Calçadão da General é um espaço de grande circulação, e trazer os serviços da Casa do Trabalhador até aqui é uma forma de garantir que mais pessoas tenham acesso às oportunidades de emprego, qualificação e orientação profissional”, destacou.

O secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda reforçou a importância da ação para o desenvolvimento local.“Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, levando informação e atendimento de qualidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho ou deseja empreender. Essa é uma das formas pelas quais a Prefeitura, sob a liderança do prefeito Netto Donato, trabalha para promover o desenvolvimento econômico e social de São Carlos, sempre com foco na geração de renda e na valorização das pessoas. Agradeço a toda a equipe envolvida nessa ação e convido os moradores a participarem, conhecerem os serviços e aproveitarem as oportunidades que estamos oferecendo.”

A edição itinerante reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico e social, levando os serviços públicos diretamente aos bairros e espaços de grande circulação da cidade

