Casa do Trabalhador Itinerante atende moradores da Cidade Aracy neste sábado

Entrada do bairro Cidade Aracy em São Carlos - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Carlos, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, realiza neste sábado (31/01) a ação Casa do Trabalhador Itinerante no bairro Cidade Aracy. O atendimento acontece das 9h às 12h, no estacionamento do Supermercado Pane Silvio, localizado na Rua Antonio Busto Alabarca, nº 305.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, a iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a oportunidades de emprego, orientações profissionais e demais atendimentos voltados aos trabalhadores. A proposta é descentralizar os serviços, levando uma estrutura completa a diferentes regiões do município, com mais praticidade e acessibilidade.

Durante a ação, os moradores poderão utilizar diversos serviços relacionados ao mercado de trabalho, contribuindo para a inclusão produtiva, a geração de renda e o fortalecimento da economia local. A iniciativa é especialmente direcionada a trabalhadores que enfrentam dificuldades de deslocamento até os postos fixos de atendimento.

