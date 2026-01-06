(16) 99963-6036
Casa do Trabalhador de São Carlos fica sem sistema por instabilidade federal

06 Jan 2026 - 17h08Por Jessica Carvalho R
Casa do Trabalhador - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Casa do Trabalhador de São Carlos está operando sem sistema desde a última segunda-feira (5), devido a uma instabilidade na plataforma utilizada para atendimento à população. A falha tem impactado principalmente serviços ligados ao cadastro, consultas e encaminhamentos de trabalhadores.

Procurada pelo São Carlos Agora (SCA), a Prefeitura de São Carlos informou que o problema não está relacionado à administração municipal. Segundo o Executivo, o sistema é de responsabilidade do Governo Federal e encontra-se fora do ar.

“O sistema é do Governo Federal e está fora do ar. A Casa do Trabalhador já entrou em contato com o Ministério do Trabalho, porém ainda não há previsão para o restabelecimento”, informou a Prefeitura em resposta ao SCA.

Ainda de acordo com a administração municipal, para obter mais informações sobre a normalização do serviço, os interessados devem entrar em contato diretamente com o Ministério do Trabalho, responsável pela plataforma.

 

