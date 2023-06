Casa do Caminho realiza a “Feijoada para os namorados”

SIGA O SCA NO

A Casa do Caminho fará no próximo domingo, 11, sua tradicional feijoada.

Com apenas R$ 60,00, você leva para sua casa ou do seu amor, da sua família, embalado separadamente um kit feijoada com feijoada, arroz, farofa, molho apimentado, couve e laranjas. A porção serve muito bem duas pessoas.

Um almoço especial, fresquinho e preparado com muito carinho pelos voluntários da Casa do Caminho, que gera recursos importantes na manutenção da Creche Meimei, que 75 crianças da região do bairro Tijuco Preto e das ações sociais desenvolvidas pela Casa.

A Casa do Caminho está comemorando 56 anos de fundação, com trabalho dedicado ao atendimento de todos aqueles que a procuram, espíritas ou não.

A retirada dos kits poderá ser feita das 11h às 14h do domingo, dia 11, na instituição.

SERVIÇO

Kit Feijoada para 2 pessoas R$ 60,00

RETIRADA 11/06 - À partir das 11h até as 14h

Rua Costa do Sol, 450 - próximo ao Corpo de Bombeiros da Vila São José

Contato; (16) 98845 5622 ou (16) 99136 8076

