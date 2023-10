Casa do Caminho promove venda de pasteis

SIGA O SCA NO

03 Out 2023 - 07h48

03 Out 2023 - 07h48 Por Redação

Crédito: Divulgação

A Casa do Caminho Instituição Espírita Cristã está com nova e deliciosa promoção: pasteis de queijo, carne e presunto e queijo. O objetivo para essa promoção é levantar recursos para manutenção emergencial de parte do sistema hidráulico da casa, garantindo o funcionamento de serviços como a sopa, a distribuição de cestas básicas para quase 50 famílias e de enxoval para recém-nascidos.

Cada pastel está sendo vendido a R$ 12,00 e como eles são feitos com muito amor cada um tem cerca de 70 gramas de recheio, um capricho verdadeiro.

A entrega dos pastéis será feita no sábado, 7, das 15h às 17h.

A compra pode ser feita agora mesmo através do QR Code ou pelo PIX. Seu comprovante será o registro de compra na conta da Casa do Caminho.

