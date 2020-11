Casa desaba no centro de São Carlos e família perde tudo

Crédito: Maicon Ernesto

A tempestade que desabou em São Carlos no final da tarde desta quinta-feira, 26, que causou inúmeros prejuízos para a população, continua a deixar seu rastro de destruição: na manhã desta sexta-feira, 27, uma casa desabou no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Visconde de Inhaúma, em frente a Farmácia Rosário.

Quatro pessoas, sendo uma criança, moram na residência. A força das águas derrubou dois muros e derrubou a residência.

Dois veículos ficaram submersos e todos os móveis, eletrodomésticos e utensílios se perderam. A família pede ajuda da população e das autoridades, uma vez que não possuem local para ficar e estão somente com a roupa do corpo.

