Casa de Passagem de São Carlos retoma atividades nesta sexta-feira

26 Set 2025 - 17h42Por Jessica Carvalho R.
Casa de Passagem - Crédito: ArquivoCasa de Passagem - Crédito: Arquivo

A Casa de Passagem de São Carlos, localizada na Rua Rotary Club, 101, na Vila Celina, retoma suas atividades na noite desta sexta-feira (26/09). A unidade contará com dois controladores de acesso e dois servidores do Centro POP (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua), responsáveis pela distribuição do jantar e do café da manhã.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, a Casa está preparada para atender, em média, 50 pessoas por dia, oferecendo acolhimento temporário e alimentação para a população em situação de rua.

A Prefeitura informou ainda que segue em andamento a finalização de uma parceria com uma Organização da Sociedade Civil, que assumirá a gestão do serviço. Enquanto isso, a estrutura já está pronta para garantir condições de dignidade e apoio imediato aos usuários.

 

