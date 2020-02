Casa da Criança está com matrículas abertas para 2020

Crédito: Divulgação

Após passar por uma crise financeira, a Casa da Criança, localizada na Vila Prado, chegou a encerrar as atividades por um ano e após este período, voltou às atividades através do esforço de vários voluntários e doadores, praticando o atendimento às famílias carentes.

As matrículas para 2020 estão abertas e os pais interessados podem se dirigir à rua Dona Ana Prado, 74. Informações adicionais podem ser obtidas pelos fones 16 3374-9166.

COMO FUNCIONA

A Casa da Criança é uma instituição filantrópica, onde as crianças ficam em horário opostos ao da escola, com um ensino considerado diferente, já que procura ensinar e se preparar seus alunos para o futuro. Ensina também a criança a desenvolver sua autonomia.

A Casa da Criança possui ainda uma mini loja no interior do imóvel, que funciona através de doações e possui brinquedos, roupas ou sapatos novos (ou seminovos).

MUITAS ATIVIDADES

O intuito da Casa da Criança é fazer com que seus internos se formem cidadãos conscientes dos seus deveres e direitos. Assim, durante o ano letivo, elas têm que cumprir com as atividades dentro da casa, como brincadeiras didáticas, atividades pedagógicas entre outras.

Tirar boas notas na escola onde estuda, é essencial para o seu desenvolvimento na instituição. Isso gera um uma pontuação como se fosse o ‘’dinheiro’’.

A Casa da Criança utiliza de um "score" no qual tem três pontuações (verde) que é muito bom, (amarelo) poderia ter sido melhor e o (vermelho) que é quando a criança não colabora com as atividades.

Essa pontuação no final do mês libera os créditos para gastar na nossa própria lojinha.

NECESSITA DE AJUDA

A equipe da Casa da Criança, diariamente busca doações para mantê-la aberta. A instituição aceita donativos de roupas, sapatos, alimentos e brinquedos.

