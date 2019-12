Casa abandonada revolta moradores na Vila Monteiro

Crédito: Divulgação

Uma casa abandonada na Rua Antônio Rodrigues Cajado, ao lado do número 305, bem em frente à igreja São José, na Vila Monteiro, tem causado revolta a moradores. A casa fica na esquina, onde tem duas portas de bar.

Na manhã desta terça-feira, 17, reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora entraram em contato para mostrar a indignação, uma vez que o abandono do local causa insegurança.

Segundo um morador, a casa está à venda, mas abandonada há um bom tempo. O mato cresceu, há muita sujeira e animais peçonhentos, além de caramujo africano. Segundo o reclamante um morador de rua faz uso do local.

“Os caramujos entram nas casas vizinhas. O cheiro ruim por conta do mato e do morador de rua tomam conta da esquina toda”, disse. A calçada é praticamente impossivelmente ser usada por pedestres, e bem na esquina tem uma escolinha infantil. Quando faz calor, o cheiro do lugar fica mais forte ainda, e acaba se espalhando com mais facilidade”, denunciou.

