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terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
07/04

CartÃ³rio Eleitoral de SÃ£o Carlos terÃ¡ atendimento presencial suspenso na prÃ³xima terÃ§a

SuspensÃ£o do atendimento acontece para realizaÃ§Ã£o de serviÃ§os de controle sanitÃ¡rio; prazos processuais tambÃ©m ficam suspensos

31 Mar 2026 - 16h04Por Assessoria de Imprensa
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Imagem ilustrativa de atendimento cartÃ³rio - CrÃ©dito: Â© Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/AgÃªncia BrasilImagem ilustrativa de atendimento cartÃ³rio - CrÃ©dito: Â© Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/AgÃªncia Brasil

O cartório da 121ª Zona Eleitoral – São Carlos terá o atendimento ao público presencial suspenso no dia 7 de abril em razão da realização de serviços de controle sanitário (desinsetização, desratização e descupinização).

No dia em que estiver fechado, o cartório continuará oferecendo os serviços de forma remota por meio da página de Autoatendimento Eleitoral.

Para mais informações, o eleitorado também pode recorrer ao chatbot do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nova ferramenta para atendimento ao eleitor no site institucional do TRE-SP (opção Atendente Virtual do menu "Serviços") e no WhatsApp: (11) 3130-2200. O assistente de Inteligência Artificial (IA) foi criado para tirar dúvidas sobre emissão do primeiro título, regularização do documento, multas, biometria, entre outros serviços.

Outra opção é ligar para a central de atendimento telefônico ao eleitor do TRE-SP pelo número 148. A central dispõe da ferramenta URA (Unidade de Resposta Audível), que fornece informações 24 horas, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. No mesmo número é possível falar com atendentes de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.


Retorno do atendimento presencial: dia 8 de abril

Horário de atendimento presencial: das 11h às 17h

Onde: Avenida Comendador Alfredo Maffei, 1.645

Mais informações: ze121@tre-sp.jus.br

WhatsApp: (16) 3372-5999

 

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