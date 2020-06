Cartões do vale-alimentação começam a ser entregues na próxima segunda-feira

Crédito: Divulgação

O SCA recebeu mensagens via whatsapp do portal de pais de alunos da rede municipal de ensino informando que baixaram o aplicativo da VB Alimentação e nele já consta o crédito de R$ 50,00 que foi prometido pelo Prefeito Airton Garcia (PSL) para a família dos alunos. Alguns prints foram publicados em redes sociais.

O SCA entrou em contato com o secretário de educação Nino Mengatti, que informou que a mensagem que está circulando não é oficial, que algum pai pode ter baixado o app por conta própria e realizado alguma consulta. Ainda segundo ele, a informação oficial é que as orientações de como consultar o saldo do cartão irão vir acompanhadas no ato da entrega.

Ainda segundo Mengatti, está praticamente tudo pronto para o começo da distribuição, só falta o cartão que deve chegar na sexta-feira (5).

Na próxima segunda-feira será iniciada a distribuição para as famílias em uma operação que deve durar dois dias. Dai então as compras poderão ser realizadas exclusivamente, na aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais da cidade.

O repasse desses recursos é para suprir as condições mínimas de alimentação dos alunos que estudam em uma das 60 unidades escolares do município.

A Secretaria Municipal de Educação já realizou o cadastro dos alunos por meio do aplicativo online e já tem a lista de distribuição do vale alimentação. Já os recursos, aproximadamente R$ 770 mil por mês, serão repassados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responsável pela aquisição dos produtos da merenda escolar.

