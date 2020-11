Cartilha do Roselei ganha repercussão entre parlamentares e na mídia

A cartilha digital “Direto ao ponto!” ganhou repercussão na imprensa, redes sociais e entre parlamentares de diversos partidos. Lançada pelo vereador e candidato à reeleição Roselei Françoso (MDB) no dia 26 de outubro, a publicação utiliza uma linguagem simples e objetiva para mostrar o funcionamento da Câmara Municipal e as atribuições dos vereadores.

As colunas políticas Torpedos, do jornal Primeira Página, e Ácidas da Política, do portal São Carlos Dia e Noite, classificaram como boa notícia a iniciativa. O portal sugere a leitura aos candidatos a vereador que estão “prometendo coisas absurdas”. O site São Carlos Agora também publicou reportagem sobre a cartilha. Muitas pessoas, por meio das redes sociais, parabenizaram o vereador pela transparência em tratar dos temas ligados ao Legislativo.

“Parabéns pela iniciativa de divulgar de forma clara e direta o papel do vereador e da Câmara Municipal e como podemos participar”, “Transparência é essencial", "Muito bom conhecermos melhor o papel do vereador!”, foram algumas das mensagens publicadas nas redes sociais.

Na sessão da Câmara do dia 27 de outubro parlamentares de vários partidos fizeram referência à publicação. Azuaite Martins (Cidadania) disse que uma das funções do vereador é educativa. “Explicar o papel do vereador para a população é fundamental”, disse. Daniel Lima (PSB) parabenizou Roselei pela qualidade da cartilha e conclamou os eleitores a participarem da votação. “A qualidade do político passa pela qualidade do voto”, ressaltou.

Já o vereador Gustavo Pozzi (PL) classificou a cartilha como um “belo trabalho” e salientou que poucos fazem um trabalho de orientação no meio de um processo político. “Parabéns, é um orgulho tê-lo como companheiro de parlamento”, frisou Pozzi.

“É uma satisfação enorme ouvir os elogios dos meus pares e de diversas pessoas”, comemora Roselei. “Nosso objetivo com essa cartilha foi o de levar a informação de forma clara e objetiva e abrir o diálogo com a população”, destacou.

Roselei disse ainda que independente do resultado das eleições irá trabalhar para que a publicação seja transformada num documento oficial da Câmara Municipal. “É preciso levar a informação clara e objetiva para todos os cidadãos e incentivá-los a participar da política”, destacou.

Conteúdo – A cartilha digital “Direto ao ponto!” pode ser acessada online por aqui https://bit.ly/37BSwhd ou baixada no site www.roseleifrancoso.com.br. A publicação responde uma série de perguntas sobre o papel do vereador, o funcionamento da Câmara, o passo a passo de um Projeto de Lei e quais os mecanismos para participar do Legislativo.