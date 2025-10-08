Carteirinha Escolar digital já pode ser acessada pelo app Poupatempo

Os alunos da rede pública estadual de São Paulo já podem acessar a Carteirinha Escolar digital diretamente pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR. O documento comprova a matrícula e agora integra as funcionalidades do app, que também reúne informações como matrícula, boletim e Registro do Aluno (RA), com validação automática.

Para solicitar a carteirinha, o estudante ou responsável deve acessar a plataforma SED (sed.educacao.sp.gov.br), enviar fotos de frente e de perfil e aguardar a validação da escola. Após a aprovação, o documento poderá ser adicionado ao aplicativo com QR Code para conferência.

A novidade é resultado da parceria entre a Secretaria da Educação (Seduc-SP) e a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), com operação garantida pela Prodesp, empresa de tecnologia do Estado.

Entre janeiro e agosto, o app foi responsável por cerca de 30% dos atendimentos digitais do Poupatempo, somando 12,2 milhões de interações. Modernizado em 2024, o aplicativo oferece mais de 4,2 mil serviços, sendo 3,6 mil totalmente digitais.

Com nota média de 4,8 no Android e 4,9 no iOS, o Poupatempo SP.GOV.BR se consolida como o principal canal móvel de serviços do Governo de São Paulo, reforçando a confiança e a satisfação dos usuários.

