Cartão postal de São Carlos, Catedral homenageia o Outubro Rosa

02 Out 2020 - 06h16

Crédito: Divulgação

Com a chegada da noite nesta quinta-feira, 1, foi realizado o encontro entre as entidades responsáveis pela homenagem e campanha do Outubro Rosa na Catedral de São Carlos.

Com o ambiente inteiro tomado pela iluminação na cor que marca a campanha realizada em todo o mundo, Comissão Paixão Sertaneja, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Oncovita e a Diocese de São Carlos estiveram com representantes celebrando o feito inédito e seguindo o protocolo de prevenção contra o Covid-19.

A campanha e iluminação da Catedral, um dos cartões postais da cidade, irá ocorrer durante todo o mês de outubro e promete ser um ponto de visitação bem agitado, além de fortalecer a campanha de prevenção do câncer de mama, objetivo maior da ação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também