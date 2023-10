Carros caem em cratera aberta na avenida Tetracampeonato, no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 07h30

09 Out 2023 - 07h30 Por Da redação

Carros cairam em grande erosão no Aracy - Crédito: Whatsapp SCA

Moradores do bairro Cidade Aracy entraram em contato com a redação do São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira (9) para reclamar das condições que se encontra a avenida Tetracampeonato.

A chuva dos últimos dias provocou uma grande erosão nas proximidades do Restaurante Popular e pelo menos dois carros acabaram caindo na cratera.

Os moradores também reclamaram que a água com barro invadiu as calçadas e por pouco não entrou nas residências. Eles também relataram que está impossível transitar pela avenida, inclusive a passagem de ônibus.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda um posicionamento. Assim que tivermos a resposta, essa publicação será atualizada.

