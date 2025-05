Carroceiros protestam na Câmara contra projeto que proíbe tração animal em São Carlos

Compartilhar no facebook

Carroceiros defronte a Câmara Municipal - Crédito: SCA

Na tarde desta terça-feira (27), a Câmara Municipal de São Carlos foi palco de uma manifestação organizada por carroceiros da cidade. O motivo do protesto foi um projeto de lei apresentado pelo vereador Elton Carvalho, que propõe a proibição do uso de veículos de tração animal e do transporte de cargas por animais em todo o município.

Durante o protesto, os carroceiros receberam o apoio do vereador Bira, que fez um discurso em defesa da categoria e relembrou que uma proposta semelhante já havia sido apresentada anteriormente, mas não foi levada adiante. Em sua fala, ele afirmou:

"Eu já estou fazendo um trabalho com outros vereadores e os outros vereadores estão com a gente. Dependendo da maioria, esse projeto não vai ser passado na Câmara. Porque nós sabemos que cada um que tem seus cavalos aqui, cuida muito bem, cuidado. Eu sou prova disso. E um cavalo custa mais do que um filho. E uma charretinha bonita para passear com as crianças, todo mundo tem e cuida bem. Então você pode ter certeza, enquanto tiver esse chapéu, essa bota aqui, ninguém vai usar e abusar da Câmara, tá bom? Enquanto tiver o chapéu. Porque tem gente que usa a bota, o chapéu e usa dinheiro público para fazer eventos, para se aproveitar das coisas. Nós não"

O projeto ainda passará pelas comissões permanentes da Câmara antes de ser levado ao plenário para votação.

