Carroça e charretes: 93% da população é contra esse meio de transporte em São Carlos

Carroça - Crédito: agência Brasil

A consulta pública promovida pela Câmara Municipal a pedido do vereador Elton Carvalho (REPUBLICANOS) sobre autilização de animais em transportes de tração revelou um dado contundente: mais de 93% da população que contribuiu com a consulta se manifestou contra essa prática,considerada por muitos como uma forma evidente de maus-tratos. A iniciativa teve como objetivo ouvir diretamente a população sobre um tema que afeta a dignidadee o bem-estar animal.

Para Elton Carvalho, defensor ativo da causa animal, o resultado da consulta reflete a sensibilidade da sociedade são-carlense diante do sofrimento imposto a cavalos e outros animais submetidos a jornadas exaustivas, em condições muitas vezes degradantes. “Esse número expressivo mostra que São Carlos quer evoluir na proteção aos animais. A população não aceita mais conviver com esse tipo de exploração”, afirma o vereador.



A consulta pública fortalece o debate sobre a modernização das políticas de mobilidade urbana e o incentivo ao uso de meios de transporte mais éticos e sustentáveis. A ampla rejeição ao uso de tração animal serve de base para novos projetos de lei e ações do poder público em defesa dos direitos dos animais e da construção de uma cidade mais justa e compassiva.



Segundo Elton Carvalho, o resultado será encaminhado às autoridades competentes para subsidiar medidas legislativas e administrativas que garantam o fim dessa prática em São Carlos.

