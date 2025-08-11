(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Segundo consulta pública

Carroça e charretes: 93% da população é contra esse meio de transporte em São Carlos

11 Ago 2025 - 12h02Por Da redação
Carroça - Crédito: agência Brasil Carroça - Crédito: agência Brasil

A consulta pública promovida pela Câmara Municipal a pedido do vereador Elton Carvalho (REPUBLICANOS) sobre autilização de animais em transportes de tração revelou um dado contundente: mais de 93% da população que contribuiu com a consulta se manifestou contra essa prática,considerada por muitos como uma forma evidente de maus-tratos. A iniciativa teve como objetivo ouvir diretamente a população sobre um tema que afeta a dignidadee o bem-estar animal.
Para Elton Carvalho, defensor ativo da causa animal, o resultado da consulta reflete a sensibilidade da sociedade são-carlense diante do sofrimento imposto a cavalos e outros animais submetidos a jornadas exaustivas, em condições muitas vezes degradantes. “Esse número expressivo mostra que São Carlos quer evoluir na proteção aos animais. A população não aceita mais conviver com esse tipo de exploração”, afirma o vereador.

A consulta pública fortalece o debate sobre a modernização das políticas de mobilidade urbana e o incentivo ao uso de meios de transporte mais éticos e sustentáveis. A ampla rejeição ao uso de tração animal serve de base para novos projetos de lei e ações do poder público em defesa dos direitos dos animais e da construção de uma cidade mais justa e compassiva.

Segundo Elton Carvalho, o resultado será encaminhado às autoridades competentes para subsidiar medidas legislativas e administrativas que garantam o fim dessa prática em São Carlos.

