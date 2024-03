Carro invade campinho no Cidade Aracy

Parte do alambrado do campinho foi destruído após o acidente - Crédito: Divulgação

Um acidente causou um grande susto para pessoas que estavam nas proximidades e principalmente para a mãe de uma criança na manhã desta quarta-feira, 6, no Cidade Aracy.

Leitores do SCA encaminharam imagens e informaram que a mãe teria ido deixar o filho na creche Maria Alice e ela dirigia o carro. Em dado momento se assustou ao ver que o filho teria caído da cadeirinha que estava no banco traseiro. Perdeu o controle do carro e invadiu um campinho que fica ao lado da instituição de ensino. Parte do alambrado foi destruído. O carro sofreu danos materiais, porém ninguém se machucou.

