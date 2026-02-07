Carro é encontrado ilhado em alagamento na Rodovia Washington Luís; veja vídeo

Um veículo foi encontrado ilhado na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 236, logo após o Posto Esplanada, no trecho sentido capital–interior, na noite deste sábado (7).

De acordo com as informações apuradas no local, o ponto da rodovia apresenta alagamento, e um GM Celta acabou ficando parcialmente submerso. Até o momento, o proprietário do veículo não foi localizado, sendo encontrado apenas o carro no local.

Equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária responsável pela rodovia estão no trecho, realizando a sinalização e prestando apoio para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela região.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local e, se possível, evitem o trecho até a normalização das condições da via.

