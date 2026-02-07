(16) 99963-6036
sábado, 07 de fevereiro de 2026
Cidade

Carro é encontrado ilhado em alagamento na Rodovia Washington Luís; veja vídeo

07 Fev 2026 - 21h25Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro é encontrado ilhado em alagamento na Rodovia Washington Luís; veja vídeo -

Um veículo foi encontrado ilhado na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 236, logo após o Posto Esplanada, no trecho sentido capital–interior, na noite deste sábado (7).

De acordo com as informações apuradas no local, o ponto da rodovia apresenta alagamento, e um GM Celta acabou ficando parcialmente submerso. Até o momento, o proprietário do veículo não foi localizado, sendo encontrado apenas o carro no local.

Equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária responsável pela rodovia estão no trecho, realizando a sinalização e prestando apoio para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela região.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo local e, se possível, evitem o trecho até a normalização das condições da via.

 

 

Leia Também

Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposição “Do desenho ao RPG” durante o mês de fevereiro
Cidade22h52 - 07 Fev 2026

Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposição “Do desenho ao RPG” durante o mês de fevereiro

Carro é engolido por alagamento durante forte chuva na noite deste sábado
Cidade21h10 - 07 Fev 2026

Carro é engolido por alagamento durante forte chuva na noite deste sábado

Região do Kartódromo fica totalmente alagada e é interditada após forte chuva
Cidade20h54 - 07 Fev 2026

Região do Kartódromo fica totalmente alagada e é interditada após forte chuva

Chuva forte provoca alagamentos em vários bairros de São Carlos na noite deste sábado
Cidade20h29 - 07 Fev 2026

Chuva forte provoca alagamentos em vários bairros de São Carlos na noite deste sábado

Confira o horário especial do comércio de São Carlos durante o Carnaval
Cidade15h42 - 07 Fev 2026

Confira o horário especial do comércio de São Carlos durante o Carnaval

Últimas Notícias