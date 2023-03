Carreta quebrada causa congestionamento na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão quebrado causa um grande congestionamento neste momento na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

A carreta apresentou falha mecânica e parou no quilômetro 231, na altura do Jardim Tangará, onde está parada no acostamento, com parte afetando a faixa do rolamento.

Segundo informações, o congestionamento começa na região dos motéis.

Equipes da concessionária estão no local.

