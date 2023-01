Carreta 'enrosca' no pontilhão do Tangará

Carreta ficou enlatada: altura da carga é maior que o vão no pontilhão - Crédito: Maycon Maximino

Uma carreta ficou enroscada no pontilhão do Jardim Tangará na manhã desta quinta-feira, 12. O pesado veículo estava carregado com detergentes, mas a carga não caiu. O trânsito, porém, está interditado no local.

Segundo apurado, o caminhoneiro dirigia o veículo sentido capital/interior e entrou na alça de acesso. Porém a altura da carga era maior que o vão no pontilhão.

Aconteceu o acidente, mas a carga não caiu. Ocorreu a interdição do local até que a carga seja repassada para outra carreta. Agentes de trânsito e unidade resgate da concessionária que administra a rodovia estão no local.

Leia Também