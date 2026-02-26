Carreta do Caminho da Capacitação oferece curso gratuito de banho e tosa em março

A pedido da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Carlos, Herica Ricci Donato, o município receberá entre os dias 9 e 20 de março a carreta do Caminho da Capacitação, programa de formação profissional gratuita promovido pelo Fundo Social de São Paulo.

Durante o período, será oferecido o curso de banho e tosa para pets de pequeno e médio porte. A unidade móvel ficará estacionada no Parque do Kartódromo, onde serão formadas três turmas com 15 alunos cada.

As aulas serão divididas em três períodos: pela manhã, das 8h às 12h; à tarde, das 13h às 17h; e à noite, das 18h às 22h. A estrutura da carreta é totalmente equipada, funcionando como uma sala de aula sobre rodas, com atividades teóricas e práticas.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, próximo ao Hospital Universitário. Para participar, é necessário ter 16 anos completos e apresentar CPF, RG e comprovante de residência.

De acordo com Herica Ricci Donato, a iniciativa representa uma oportunidade para que mais pessoas conquistem independência financeira e valorizem seus talentos, promovendo mudanças positivas em suas próprias vidas e nas de suas famílias.

O curso oferece estrutura completa, capacitação técnica e certificado oficial de conclusão. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 98849-1148 ou pelo telefone (16) 3362-1014.

Leia Também