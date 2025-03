Carreata marca Ãºltima sessÃ£o de quimioterapia de Vanessa Scanavacca

Compartilhar no facebook

Vanessa realizou sua última quimioterapia - Crédito: Vinicius Néo

Na manhã deste sábado (22), amigos e familiares de Vanessa Thais Scanavacca, de 31 anos, organizaram uma emocionante carreata pelas ruas de São Carlos para celebrar a sua última sessão de quimioterapia.

O cortejo, que reuniu cerca de 15 veículos, teve início às 11h e percorreu diversas ruas da cidade. O trajeto incluiu a Avenida Getúlio Vargas, seguiu até a Avenida São Carlos, passou pela Rua Bento Carlos, cruzou o Pontilhão, percorreu a Rua Larga e seguiu até uma das principais vias do bairro Cruzeiro do Sul, finalizando o percurso na casa de Vanessa.

Durante o trajeto, muitos moradores saíram às ruas para acompanhar o momento e manifestar seu apoio. A movimentação chamou a atenção de quem passava, com diversas pessoas se unindo espontaneamente à comemoração.

Vanessa agora entra na fase de manutenção do tratamento, que deve durar dois anos. A família agradeceu imensamente o carinho e o suporte da população de São Carlos ao longo de sua jornada contra a leucemia.

Apoio e solidariedade

A jovem, que chegou a ficar 40 dias internada na Santa Casa de Araraquara – sendo 15 deles na UTI –, venceu etapas difíceis do tratamento, mas sempre contou com o apoio de amigos, familiares e até mesmo desconhecidos que se mobilizaram para ajudar.

A família destacou a importância do suporte recebido, mencionando que muitas pessoas, ao saberem da história por meio do portal São Carlos Agora, enviaram mensagens de apoio e até doações, o que foi fundamental para o processo de recuperação de Vanessa.

Agora, com a quimioterapia finalizada, Vanessa segue confiante para a nova fase de manutenção do tratamento, com a esperança de um futuro saudável e repleto de momentos felizes.

