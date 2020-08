Evento da Acorde marca a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em São Carlos

Crédito: Divulgação

Um evento realizado sábado, 22, marcou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020 em São Carlos. Pontualmente às 9h, funcionários da Acorde (Associação de Capacitação, Orientação e Desenvolvimento do Excepcional) iniciaram a homenagem saindo do Jardim Tangará (Rua Victório Bonucci) em direção aos bairros onde moram os seus assistidos, levando máscaras, mimos e uma cartilha. Um gesto de carinho, de amor e de afetividade. Em cada residência, muita emoção para quem entregava os produtos, e principalmente, para quem recebia.

Os encontros foram marcados pela emoção, uma vez que há mais de cinco meses, devido a pandemia da Covid-19, foi necessário o isolamento social.

Devido à pandemia, este ano as comemorações serão diferenciadas. A Acorde preparou uma nova forma de lembrar a data. Sem apresentações e eventos ao público para evitar aglomerações, as comemorações, além da carreata, serão por meio eletrônico, com mensagens, fotos, interação família escola, viabilizados nos grupos de WhatsApp da entidade. "Quando esse tempo de pandemia passar - e vai passar - faremos uma linda comemoração reavaliando o que ficou de positivo, com mais solidariedade, conhecimento e o aprendizado de tudo isso", explicou a gerente executiva Nice Amato.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada de 21 a 28 de agosto de cada ano, foi instituída pela Lei nº 13.585, de 26 de dezembro de 2017.

NO PAÍS

As ações acontecem por todo o país. Em muitos municípios e instituições, em prol desta causa e objetiva dar visibilidade social para as demandas desse segmento da população, combater a discriminação e o preconceito.

Dentre as pessoas com deficiências, aquelas com deficiência intelectual são as que mais sofrem com a discriminação. Outras deficiências têm a possibilidade de adaptação de ambientes e materiais pedagógicos, a exemplo do Braile para deficientes visuais, Libras para deficientes auditivos, acessibilidade arquitetônica para deficientes físicos, porém o deficiente intelectual depende da atitude do outro para conseguir interagir. Daí a necessidade da conscientização da sociedade, porque as conquistas de políticas públicas passam pela mobilização da sociedade e esse segmento da população precisa de políticas que melhorem a qualidade de vida e autoestima para alcançar o sentimento de pertencimento.

A verdadeira inclusão acontece quando eles se sentem contribuintes da sociedade, de alguma forma e para isso, há de se ter o incentivo no meio de convívio, exercício da autonomia e da cidadania.

