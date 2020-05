Carreata anuncia a chegada do pequeno são-carlense Davi Rafael

Carreata, buzinas e um “Trem Bala” para homenagear Davi e os papais Rafael e Mariana - Crédito: Divulgação

Muita emoção e muito choro marcou o início da noite deste domingo, 24, em uma residência da rua Aldo Pelegrini, no Jardim Tangará, quando uma carreata (ou ‘nenerreata’) anunciou a chegada do pequeno são-carlense Davi Rafael, primogênito do casal Mariana Cristina Garcia da Silva, operadora de caixa e Rafael Ribeiro da Silva, autônomo.

O nascimento aconteceu no dia 12 de maio e a homenagem surpresa aconteceu neste domingo e foi elaborada pela avó Andreza Castro, cuidadora e pela cunhada Lígia Dayse Salton, dona de casa.

Foram aproximadamente 15 minutos de buzinaço, cumprimentos à distância e muita festa para o casal e para o pequeno Davi, com direito ainda a música Trem Bala (de Ana Vilela).

“Choro não faltou”, garantiu a avó coruja. “É que minha filha, por complicações de saúde, perdeu o que seria o primeiro filho em janeiro de 2019, quando teve que fazer um aborto espontâneo”, disse. Davi nasceu prematuro de oito meses. Mas está com muita saúde.

SURPRESA GARANTIDA

Na manhã desta segunda-feira, 25, Andreza entrou em contato com o São Carlos Agora e dividiu a felicidade de toda a família. “Sem minha filha saber, avisamos os amigos e fizemos esta homenagem”, revelou.

“Pedimos o auxílio de uma vizinha e foi montado na calçada uma mesa decorada e ao lado, em um tapete, cada família em seu respectivo carro, colocava uma lembrança para a família e para o bebê”, afirmou Andreza. “Respeitamos todos os protocolos de segurança nesta época de pandemia da Covid-19 e foi mantida uma grande distância”, emendou.

Segundo a cuidadora, a sua filha estava triste, uma vez que não teve a oportunidade de poder compartilhar a felicidade pela chegada do primogênito com familiares e amigos devido a crise na saúde e a exigência do isolamento social.

“Então, com a ajuda da cunhada (Lígia) fizemos esta homenagem surpresa para levar conforto e carinho para a família. Assim, com a ajuda do SCA este momento ficará registrado para toda a vida”, finalizou.

