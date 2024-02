Reunião GGI-M traça estratégias de segurança para o Carnaval

A reunião faz parte do calendário de política pública nacional mensalmente, quando as ações são discutidas e planejadas para esse período, levando em conta os indicadores do mês anterior e necessidades do município, e a partir desses dados são organizadas as operações, além disso são discutidos e articulados os apoios e logística dos eventos mais complexos. Nesse mês de fevereiro, além das operações de rotina, a realização do carnaval foi o principal tema da reunião.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública falou do planejamento das operações do carnaval e de toda a complexidade, já que envolve várias instituições e secretarias. “O carnaval tem que ter um tratamento diferenciado, fizemos um planejamento junto com a Polícia Militar, Bombeiros, Departamento de Fiscalização, Vigilância, Trânsito e outras secretarias em um trabalho integrado, esse ano teremos mais eventos distribuídos em vários pontos, isso ajuda a não concentrar tudo em um só local, o que pode gerar um problema de segurança pública, então teremos carnaval no Milton Olaio, na Praça XV, em Água Vermelha, Santa Eudóxia, no Bicão, nos Centros da Juventude do Monte Carlo e do Cidade Aracy II, no São Carlos VIII, enfim os bastidores não são simples, nossa função como poder público é deixar tudo preparado, levando cultura para todos com segurança e conforto”, finalizou Gardini, lembrando que as reuniões do GGI-M se tornaram uma ferramenta importante para a realização desses eventos, onde existe a discussão com todos os envolvidos e a resolução rápida das ações que vão ser implantadas.

Outras operações que já fazem parte do calendário mensal também foram discutidas, como operações de escapamentos, fiscalizações em praças e bares, operações de sucatas, que são ações cooperadas das instituições como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, entre outros.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social coordenou na tarde de quarta-feira (31/01), no Paço Municipal, mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública, para debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.