Carnaval no Flor de Maio terá programação especial e resgata tradição do clube em São Carlos

O Clube Flor de Maio, um dos espaços mais tradicionais da vida cultural de São Carlos, será palco de uma programação especial de Carnaval em 2026. A iniciativa busca resgatar a memória histórica do clube e promover uma festa organizada, acessível e alinhada às tradições carnavalescas da cidade.

A programação contará com atrações musicais selecionadas por meio de Chamamento Público, atualmente em andamento. Os nomes dos artistas serão divulgados em breve pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, responsável pela condução do processo de contratação.

Na tarde desta quinta-feira (15), uma reunião realizada no Onovolab reuniu representantes do Flor de Maio e integrantes da gestão do prefeito Netto Donato. O encontro teve como objetivo alinhar os detalhes do evento e reforçar o compromisso de que o Carnaval seja planejado de forma transparente, participativa e respeitosa com a história do clube.

Para o vice-presidente do Flor de Maio, Rafael Santos, a retomada do Carnaval no espaço representa um marco importante para a cidade. “Trazer o Carnaval de volta ao Flor de Maio é reafirmar o papel do clube na história de São Carlos. Este é um espaço que carrega lembranças de gerações e que deve ser novamente ocupado por eventos que aproximem a comunidade”, afirmou. Segundo ele, a proposta é oferecer uma festa acessível, com estrutura adequada e valorização das tradições locais.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, também destacou a relevância simbólica da iniciativa. “O Flor de Maio carrega quase um século de história, e é impossível falar do Carnaval de São Carlos sem reconhecer esse vínculo. A tradição do samba e da festa popular está condensada nesse espaço, que sempre foi referência cultural e comunitária”, ressaltou.

Ainda de acordo com o secretário, a decisão da Prefeitura de realizar o Carnaval no Flor de Maio representa um reconhecimento da memória e da identidade do povo são-carlense. “É também uma valorização da luta e da consciência negra que sempre estiveram presentes na trajetória do clube”, disse. “Mais do que uma festa, estamos falando de um ato de preservação cultural. Abrir duas noites gratuitas para a população significa permitir que novas gerações conheçam e se conectem com esse legado.”

Os bailes de Carnaval estão previstos para os dias 14 (sábado) e 17 (terça-feira) de fevereiro, com entrada gratuita. A expectativa é de que o evento marque a retomada definitiva do Flor de Maio como um dos principais espaços de celebração cultural e popular da cidade.

