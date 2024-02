Carnaval de São Carlos reuniu 39 mil pessoas; GM não registrou ocorrências

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social fez um balanço parcial das ações e ocorrências do Carnaval 2024. Desde a última sexta-feira (09/02) até essa terça (13/02), a população pôde se divertir em diferentes locais. Somente no Carnafunk mais de 32 mil pessoas compareceram na somatória dos cinco dias de folia no Ginásio Milton Olaio Filho. Já na Praça XV mais de 7 mil pessoas curtiam as matinês. O Parque do Bicão, os Centros da Juventude do Cidade Aracy, Monte Carlo e os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia também receberam um bom público.

Durante o Carnaval foram registradas 79 vistorias realizadas pelo Departamento de Fiscalização, 270 autuações feitas pela Secretaria de Transporte e Trânsito, 247 orientações, 1 ocorrência referente a Lei Maria da Penha e 1 flagrante.

A Guarda Municipal de São Carlos durante os dias de carnaval, com intuito de inibir furtos e danos nos prédios públicos, também intensificou o patrulhamento preventivo.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, os agradecimentos vão para os foliões. “Foram eles que possibilitaram um carnaval tranquilo e sem ocorrências. Cabe à Prefeitura se mobilizar para oferecer a infraestrutura suficiente para atender o público. O povo é o dono da festa e os números são extremamente positivos", afirmou Gardini.

O secretário reafirmou a importância da atuação conjunta e planejada do poder público envolvendo Transporte e Trânsito, Fiscalização, Vigilância, além da Polícia Militar, para garantir o sucesso do evento. “Colocamos 5 câmeras na Praça XV e 6 no Ginásio Milton Olaio Filho, durante o Carnafunk. Interligamos esses equipamentos a Central de Monitoramento da Guarda Municipal, dando mais segurança aos foliões”.

Todas as estratégias de segurança foram definidas nas reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), com a participação da Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Bombeiros, Policia Civil, Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária.

