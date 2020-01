Carga de bloquetes de cimento cai na rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Uma carga de bloquetes caiu no canteiro central e no acostamento da rodovia Washington Luís (SP-310). O acidente aconteceu no KM 245 (sentido interior/capital), entre São Carlos e Ibaté.

A carga estava em um caminhão Mercedes-Benz e as informações preliminares dão conta que a madeira da carroceria do veículo estaria deteriorada e não teria aguentado o peso dos bloquetes, ocorrendo a queda. Ninguém ficou ferido.

