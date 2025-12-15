Caravana de Natal da Coca-Cola gera reclamações por mudança de trajeto em São Carlos

Multidão aguardando a caravana na avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola voltou a encantar o público durante sua passagem por São Carlos, na noite deste domingo (14). No entanto, o evento também foi marcado por reclamações de moradores em razão de alterações no trajeto que havia sido divulgado previamente no site oficial da companhia.

O portal São Carlos Agora (SCA) recebeu dezenas de mensagens de leitores relatando frustração. Segundo os relatos, muitas pessoas aguardavam a passagem dos caminhões iluminados pela avenida São Carlos, conforme o itinerário informado, mas a caravana seguiu diretamente pela rua Miguel Petroni, retornando à avenida apenas no final do percurso. Quando isso ocorreu, parte do público já havia desistido de esperar.

Nas redes sociais, as críticas se multiplicaram, principalmente pelo impacto causado em crianças que aguardavam pelo evento.

“Minha mais profunda decepção, pois mudou o itinerário e não passou pelo trajeto que foi publicado. Fiquei aguardando na rua que dizia que passaria, mas fomos comunicados que havia cortado o trajeto. Crianças foram embora chorando. Decepção total”, relatou Lú Ferreira.

Outro morador também manifestou insatisfação. “Falta de respeito total! Dezenas de pessoas, entre elas muitas crianças, esperando e mudaram o trajeto sem prévio aviso. Se houve erro do motorista, é simples: no próximo ano solicite uma viatura do poder público que conheça as ruas da cidade e possa auxiliá-los durante o trajeto”, comentou Ivan Nunes.

Até o momento, a organização da Caravana de Natal da Coca-Cola não se pronunciou oficialmente sobre as reclamações ou sobre os motivos da alteração no percurso divulgado. O espaço segue aberto para manifestação.

