Captações do Ribeirão Feijão e Espraiado/Monjolinho retomam operação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que as captações do Ribeirão Feijão e do Espraiado/Monjolinho tiveram o sistema elétrico restabelecido e já operam de forma normal.

A retomada garante o pleno funcionamento das unidades responsáveis pelo abastecimento de grande parte da cidade, após a interrupção registrada devido ao temporal que atingiu a região na tarde desta segunda-feira (22).

Com a normalização do fornecimento de energia, os sistemas voltaram a bombear água normalmente, reduzindo os impactos no abastecimento das regiões que haviam sido afetadas.

