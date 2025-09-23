(16) 99963-6036
terça, 23 de setembro de 2025
Abastecimento normalizado

Captações do Ribeirão Feijão e Espraiado/Monjolinho retomam operação

23 Set 2025 - 07h32Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Autarquia iniciou manutenção na captação do Espraiado - Autarquia iniciou manutenção na captação do Espraiado -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que as captações do Ribeirão Feijão e do Espraiado/Monjolinho tiveram o sistema elétrico restabelecido e já operam de forma normal.

A retomada garante o pleno funcionamento das unidades responsáveis pelo abastecimento de grande parte da cidade, após a interrupção registrada devido ao temporal que atingiu a região na tarde desta segunda-feira (22).

Com a normalização do fornecimento de energia, os sistemas voltaram a bombear água normalmente, reduzindo os impactos no abastecimento das regiões que haviam sido afetadas.

 

Leia Também

Ex-prefeito Airton Garcia permanece na UTI da Santa Casa em estado estável
Cidade08h20 - 23 Set 2025

Ex-prefeito Airton Garcia permanece na UTI da Santa Casa em estado estável

Programa 'Pão em Todas as Mesas' leva alimento e esperança com Irmãs Franciscanas em São Carlos
Solidariedade cristã06h48 - 23 Set 2025

Programa 'Pão em Todas as Mesas' leva alimento e esperança com Irmãs Franciscanas em São Carlos

IFSP abre vagas para o Ensino Médio Integrado 2026 e cursos técnicos
Cidade21h04 - 22 Set 2025

IFSP abre vagas para o Ensino Médio Integrado 2026 e cursos técnicos

ABRAz promove roda de conversa para combater estigma da demência e do Alzheimer
Cidade20h48 - 22 Set 2025

ABRAz promove roda de conversa para combater estigma da demência e do Alzheimer

Empresas terão bate-papo sobre inclusão de pessoas com TEA em São Carlos
Cidade20h14 - 22 Set 2025

Empresas terão bate-papo sobre inclusão de pessoas com TEA em São Carlos

Últimas Notícias