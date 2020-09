Captação de água bruta no Espraiado está inoperante; regiões de São Carlos podem sofrer desabastecimento

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) São Carlos, em nota via assessoria de imprensa, informou que na manhã desta quarta-feira, 9, que a captação de água bruta do Espraiado está inoperante. As equipes técnicas já estão no local realizando a manutenção de urgência no interceptor de esgoto localizado à montante deste local.

Como a captação do Espraiado é responsável por aproximadamente 35% da produção superficial de água, poderá ocorrer desabastecimento nas seguintes regiões: Vila Prado, Vila Nery e Vila Alpes, como estas regiões também auxiliam no abastecimento dos bairros Cidade Aracy e Antenor Garcia, o abastecimento também poderá ser comprometido nesses bairros também. Após o concerto previsto para terminar no final da tarde, o abastecimento ocorrerá de forma gradual.

O SAAE solicita aos moradores que utilizem racionalmente a água, evitando ao máximo qualquer desperdício. Em caso de dúvida o usuário pode entrar em contato com o atendimento da autarquia pelo telefone 0800-111-064. A ligação é gratuita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também