Capela em homenagem a Nossa Senhora Aparecida da BabilÃ´nia Ã© inaugurada em Minas Gerais

Crédito: divulgação

Nesta segunda-feira (24), foi inaugurada uma capela em homenagem a história do milagre de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, na cidade de Paraisópolis, em Minas Gerais, dentro da rota do Caminho da Fé para o Santuário Nacional.

A iniciativa para a construção da capela partiu de Luciana, uma peregrina de Descalvado SP, que alcançou a cura em uma de suas peregrinações no Caminho da Fé.

A missa de inauguração foi celebrada pelo Reitor do Santuário Padre Everton Luchesi, contou também com a presença do prefeito de Paraisópolis Everton de Assis, autoridades, proprietários de pousadas, Tv Minas e EPTV, bem como devotos e peregrinos que vieram prestar homenagem à santa, no território da Arquidiocese de Pouso alegre.

A capela é um local de oração, reflexão e contemplação, onde os fiéis podem se aproximar de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia e experimentar a graça do seu amor e proteção.

A inauguração da capela é um marco importante para a devoção a Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, para o Caminho da Fé, Diocese de São Carlos e comunidade do Santuário, que recebe mais um local de peregrinação e oração.

