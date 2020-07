Capacitação da Embrapa São Carlos orienta como produzir mais carne e leite com menos água

Crédito: Aianne Amado

Como medir a quantidade de água utilizada para produzir carne ou leite? A Embrapa Pecuária Sudeste vai responder a essa pergunta durante capacitação em manejo da água e eficiência hídrica na produção animal. O evento virtual ocorre no dia 21 de outubro, das 9h às 12h.

As inscrições estão abertas no site da Embrapa. Clique aqui.

A adoção de práticas hidricamente corretas impacta na competitividade da atividade e na sustentabilidade da produção agropecuária. De acordo com o pesquisador Julio Palhares, produz-se igual ou maior quantidade de carne e leite com menos litros de água. A ideia da capacitação é levar aos participantes conceitos e informações para possibilitar a aplicação desses princípios no dia a dia da fazenda e na tomada de decisões.

Na produção de carne e leite, a água é usada no consumo dos animais, lavagem das instalações e de equipamentos e irrigação, além da contida nos alimentos fornecidos. Palhares destaca que a gestão adequada na fazenda contribui para uma atividade agropecuária rentável e, principalmente, ambientalmente responsável. “Manejos simples, mudança de hábitos e qualificação da mão de obra podem melhorar a eficiência hídrica. O produtor pode optar pela irrigação noturna, captar água da chuva para lavagem das instalações pecuárias, fazer fertirrigação, entre outras medidas fáceis de serem adotadas”, conta.

O curso online vai discutir consumos de água em sistemas de produção animal e como medi-los, como avaliar a qualidade da água e quais tecnologias podem ser utilizadas para manter os padrões ideais, e apresentar práticas para ter mais eficiência no uso dos recursos hídricos na propriedade.

Serviço

Capacitação em manejo da água e eficiência hídrica na produção animal

Data: 21 de outubro de 2020

Horário: das 9h às 12h

Inscrições: até 16 de outubro pelo link Bit.ly/cursoembrapa-agua

Valor: R$ 50,00

