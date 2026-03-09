(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
Cidade

Cantora Nayara Amaral participa do Programa do Ratinho nesta segunda-feira

09 Mar 2026 - 11h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Cantora Nayara Amaral participa do Programa do Ratinho nesta segunda-feira -

A cantora são-carlense Nayara Amaral participa na noite desta segunda-feira (09) do Programa do Ratinho, exibido pelo SBT. A atração vai ao ar a partir das 21h30, e moradores de São Carlos poderão acompanhar e torcer pela artista da cidade.

Esta é a segunda vez que Nayara participa do programa. Em 2024, ela já havia representado São Carlos na atração, chamando a atenção dos jurados e do apresentador Carlos Massa pelo seu talento e carisma no palco.

A nova participação gera expectativa entre amigos, familiares e fãs, que acompanham a trajetória da cantora e torcem para que ela se destaque novamente na televisão nacional.

A apresentação desta noite é vista como mais uma oportunidade para Nayara Amaral mostrar seu talento e continuar levando o nome de São Carlos para todo o Brasil.

Leia TambÃ©m

ApÃ³s alagamento, diversas placas de veÃ­culos sÃ£o encontradas na Vila Nery
Cidade08h17 - 09 Mar 2026

ApÃ³s alagamento, diversas placas de veÃ­culos sÃ£o encontradas na Vila Nery

Morador do Cidade Aracy leva prÃªmio de R$ 500 mil do Hiper SaÃºde
Cidade06h43 - 09 Mar 2026

Morador do Cidade Aracy leva prÃªmio de R$ 500 mil do Hiper SaÃºde

ObservatÃ³rio AstronÃ´mico da UFSCar lanÃ§a catÃ¡logo de meteoritos e impactitos
Cidade15h20 - 08 Mar 2026

ObservatÃ³rio AstronÃ´mico da UFSCar lanÃ§a catÃ¡logo de meteoritos e impactitos

Primeira mulher indÃ­gena conquista tÃ­tulo de mestra em EducaÃ§Ã£o pela UFSCar
Cidade11h10 - 08 Mar 2026

Primeira mulher indÃ­gena conquista tÃ­tulo de mestra em EducaÃ§Ã£o pela UFSCar

Em 25 anos, Casa Abrigo jÃ¡ protegeu 446 mulheres e crianÃ§as
Cidade10h02 - 08 Mar 2026

Em 25 anos, Casa Abrigo jÃ¡ protegeu 446 mulheres e crianÃ§as

Ãšltimas NotÃ­cias