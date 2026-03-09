Cantora Nayara Amaral participa do Programa do Ratinho nesta segunda-feira

A cantora são-carlense Nayara Amaral participa na noite desta segunda-feira (09) do Programa do Ratinho, exibido pelo SBT. A atração vai ao ar a partir das 21h30, e moradores de São Carlos poderão acompanhar e torcer pela artista da cidade.

Esta é a segunda vez que Nayara participa do programa. Em 2024, ela já havia representado São Carlos na atração, chamando a atenção dos jurados e do apresentador Carlos Massa pelo seu talento e carisma no palco.

A nova participação gera expectativa entre amigos, familiares e fãs, que acompanham a trajetória da cantora e torcem para que ela se destaque novamente na televisão nacional.

A apresentação desta noite é vista como mais uma oportunidade para Nayara Amaral mostrar seu talento e continuar levando o nome de São Carlos para todo o Brasil.

