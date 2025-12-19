(16) 99963-6036
Cantor sertanejo PH realiza ação solidária de Natal na Santa Casa de São Carlos

19 Dez 2025 - 14h29Por Da redação
O cantor sertanejo Pedro Henrique, conhecido como PH, promoveu neste Natal uma ação solidária na Santa Casa de São Carlos, levando carinho, acolhimento e esperança a pacientes internados, familiares e profissionais da saúde. A iniciativa contou com a presença de sua esposa, Gabriela, e de um amigo, que se uniram pelo mesmo propósito de espalhar afeto em um dos períodos mais sensíveis do ano.

Idealizada e organizada pelo próprio cantor, a ação contemplou cerca de 300 leitos do hospital. Seguindo todas as normas e orientações da instituição, o grupo distribuiu copos personalizados como lembrança simbólica, representando cuidado, empatia e a mensagem de que ninguém está sozinho, especialmente durante o Natal.

Mais do que a entrega das lembrancinhas, o principal objetivo da iniciativa foi levar presença, atenção e humanidade. A passagem do grupo pelos corredores da Santa Casa proporcionou momentos de emoção, sorrisos e conforto, tanto para pacientes em tratamento quanto para os profissionais que atuam diariamente na linha de frente do atendimento.

Segundo PH, a ação nasceu do desejo de utilizar sua visibilidade para impactar positivamente a vida das pessoas. “O Natal nos convida a olhar mais para o próximo. Poder estar na Santa Casa, ao lado da minha esposa e de pessoas que acreditam no bem, levando um gesto de carinho, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida”, afirmou o cantor.

