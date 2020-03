Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta precisa de doações

Crédito: Divulgação

No mês em que completou 98 anos de existência, o Lar Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, uma entidade filantrópica dirigida pela Sociedade São Vicente de Paulo, enfrenta mais um desafio: vencer a pandemia do Coronavírus e continuar recebendo doações.

Luiz Alberto Botega, que assumiu a presidência do Cantinho em janeiro, conta que hoje são acolhidos 34 idosos e assistidos por uma equipe multidisciplinar, contando com enfermagem 24 horas, além de uma visita semanal de uma médica, cedida pela prefeitura.

A diretoria também fechou parcerias com a Unicep e UFSCar para que os alunos de fisioterapia, psicologia e gerontologia possam fazer estágio. A Electrolux disponibilizará funcionários para auxiliar no cultivo da horta local e o Senac auxiliará na revitalização de ambientes.

Todo e qualquer tipo de doação é importante, mas a prioridade são fraldas geriátricas, luvas cirúrgicas, máscaras, álcool gel, lâmina de barbear, produtos de limpeza como cloro, amaciante, água sanitária, sabão em pó, detergente e esponja, além de alimentos como arroz, feijão, café, óleo, açúcar, molho de tomate e chá mate.

Os 24 membros da diretoria vicentina - todos voluntários, batalham para oferecer um atendimento digno e satisfatório aos abrigados. Botega explica que a média mensal do custo de um idoso é de aproximadamente R$ 3,6 mil, mas que existem três graus de dependência dos idosos, de acordo com suas habilidades motoras e mentais. O custo de um morador de grau 1, gira em torno de R$ 3 mil, passando para até R$ 7 mil no grau 3.

Além de contar com subvenção da prefeitura de R$ 60 mil mensais, do Estado, no valor de R$ 63 mil anuais e ainda de R$ 100 mil de emendas parlamentares para o ano de 2020, esses valores ainda estão aquém das necessidades reais. O presidente conta que a despesa mensal do Cantinho varia, pois além de encargos e tributos, só com a folha de pagamentos dos 46 funcionários são gastos em torno de R$ 75 mil mensais.

Doações que podem ser feitas via depósito bancário (Banco do Brasil - agência 0295-X, conta corrente 50.000-3), TED através do CNPJ 59.620.518/0001-70 e também pessoalmente na rua 7 de setembro, 1000. O Cantinho dispõe de um bazar que funciona de segunda a sexta das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 12h mas está temporariamente suspenso, assim como as visitas aos moradores. Informações pelo email: atendimento@cantinhofraterno.org.br e telefone: (16) 3372-3414.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também