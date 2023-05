Cantinho Fraterno de São Carlos recebe investimento de R$ 425 mil em ações voltadas para economia de energia

Crédito: Divulgação

O Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, de São Carlos, recebeu o investimento de mais de R$ 425 mil da CPFL Paulista em um Projeto de Eficiência Energética (PEE) para a modernização do sistema de iluminação da instituição e a instalação de uma usina fotovoltaica. A entidade é mais uma instituição filantrópica do estado de São Paulo a ser contemplada pelo programa CPFL nos Hospitais.

O PEE em andamento é oriundo de uma parceria entre Município e CPFL Paulista, e fará a instalação de um sistema fotovoltaico de 58,74 kWp. Além disso, até agosto de 2023 - data prevista para conclusão das obras, serão substituídas 100 lâmpadas de tecnologias antigas por luminárias LED. Ao todo, a entidade terá uma economia de energia de 94,79 MWh por ano, o suficiente para atender 40 residências pelo mesmo período.

O presidente do Cantinho Fraterno, Luiz Alberto Botega, avalia que as obras permitirão a entidade redirecionar os valores economizados em energia elétrica para outras ações. "Muito nos alegra a concessão para fazer parte do Programa de Eficiência Energética da CPFL. Com energia limpa e sustentável, que nos ampara e preserva nosso meio ambiente, ainda teremos uma redução no investimento desta área de energia, que nos permitirá aplicar em outros benefícios aos moradores do lar, como lazer, saúde e qualidade de vida, restaurando a dignidade no crepúsculo de suas vidas", afirma.

Para o gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, Walter Barbosa Júnior, as ações ampliam a qualidade da iluminação e garantem um consumo de energia mais eficiente. “As lâmpadas LED exigem menos manutenção e possuem uma vida útil muito mais longa do que as fluorescentes e incandescentes, além de não contribuírem para o aumento de temperaturas dos ambientes. Já a instalação da usina fotovoltaica permite a geração de energia limpa e totalmente sustentável”, diz.

Fundado em 1922, em São Carlos, o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta é uma instituição filantrópica que acolhe idosos, a partir dos 60 anos, que estão em situação de vulnerabilidade. Eles são atendidos por uma equipe multiprofissional, incluindo nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais e enfermeiros.

SOBRE O “CPFL NOS HOSPITAIS”

O programa, criado pela CPFL em 2019, faz parte de um dos compromissos do Plano ESG 2030 da companhia, que irá investir R$140 milhões, até 2025, em iniciativas de Eficiência Energética em hospitais públicos e filantrópicos pertencentes às áreas de concessão das quatro distribuidoras do Grupo (CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE).

Entre as principais ações executadas estão a instalação de usinas solares fotovoltaicas e a substituição de lâmpadas menos eficientes pela tecnologia LED.

