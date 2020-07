Canteiro central de avenida vira depósito de lixo no Jardim Ipanema

Crédito: Marcos Escrivani

O canteiro central da Avenida Miguel Petrucelli (no cruzamento com a rua Rubens Barbosa), no Jardim Ipanema, virou depósito de lixo e entulho. A denúncia foi feita na tarde desta quarta-feira, 8, ao São Carlos Agora por moradores residentes próximos ao numeral 735.

Dois fatores deixaram os reclamantes indignados: a falta de sensibilidade e de higiene das pessoas que praticam tal insanidade que vai contra os princípios básicos da saúde pública. O segundo, é a falta de fiscalização por parte da Prefeitura Municipal.

“Temos ciência que o grande culpado é o cidadão que pratica esta falta de respeito para com o próximo, mas já entramos em contato com o Poder Público e pedimos fiscalização. O difícil é admitir que continua o despejo de lixo no local e que somos ignorados pelas autoridades municipais”, salientou um morador que entrou em contato via WhatsApp. “Não posso nem revelar minha identidade ao SCA, pois caso faça isso, quem joga lixo irá atentar contra minha integridade física.

O QUE ERA RUIM, PIOROU

Se não bastasse o acúmulo de lixo, o morador salientou que agora as mesmas pessoas que jogam os entulhos durante o dia, retornam para atear fogo no período noturno.

“Estamos sem saída, pois o lixo traz animais peçonhentos e a noite, fumaça e fuligem entram em nossas residências. E ninguém toma providência”, lamentou.

