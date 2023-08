Canteiro central de avenida vira depósito de entulho no São Carlos 1

SIGA O SCA NO

Sujeira no canteiro central irrita moradores - Crédito: Maycon Maximino

Moradores residentes no São Carlos 1 entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 2, para denunciar dois problemas que consideram graves na Avenida João Dagnone, altura do numeral 200.

Segundo os reclamantes, funcionários realizam o corte de grama no, mas no canteiro central da avenida, não limpam e nem cortam a grama. Para piorar, o local virou depósito de entulho, cujo lixo é jogado por moradores que residem nas proximidades.

Outro ponto alertado é que o asfalto da via expressa está em estado de decomposição. Ou seja: esfarela e abrem-se crateras, colocando em risco motoristas e motociclistas que se utilizam na avenida.

Ao portal, informaram que solicitam melhorias e que as reivindicações sejam atendida: limpeza do canteiro central e recape na avenida.

