Canil Municipal realiza o “Arraiá de Adoção Pet”

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, realiza, neste sábado, 17, a feira de adoção animal “Arraiá de Adoção Pet”, destinada à adoção consciente de animais domésticos.

A feira acontece no Canil Municipal, na estrada municipal Washington José Pêra, das 9h às 16h, podendo a população adotar um dos 120 gatos e 163 cães (entre adultos e filhotes) que atualmente residem no local e estão à procura de um novo lar.

Para adotar, basta o munícipe levar um documento pessoal com foto e o comprovante de endereço. É importante lembrar que todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.

Desde o início do ano, 186 animais já foram adotados no Canil Municipal. Os cães filhotes representam o maior percentual, com 72 adoções, enquanto os cães adultos (machos e fêmeas) detém 42 adoções. Em relação aos felinos, 61 filhotes e 11 gatos adultos já foram adotados em 2023.

