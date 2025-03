Candidatos denunciam fechamento antecipado de portÃµes em concurso da Ã¡rea da saÃºde

Local da prova fechado -

Na manhã deste domingo (16), candidatos do concurso público para a área da saúde denunciaram irregularidades durante a aplicação da prova. Segundo relatos, os portões foram fechados antes do horário previsto, impedindo a entrada de diversos inscritos.

Além disso, fiscais teriam se recusado a prestar esclarecimentos aos candidatos prejudicados. O concurso abrangia vagas para níveis médio técnico e superior, com uma taxa de inscrição de R$ 110,00, sem contar os custos de transporte.

O problema foi registrado em diversas cidades, incluindo Belo Horizonte, Bauru, Botucatu, Rondônia e outras. Muitos candidatos, que viajaram de longe para realizar a prova, reclamam do prejuízo financeiro e da falta de organização.

As vagas do concurso eram destinadas ao hospital universitário da UFSCAr, e há questionamentos sobre a transparência do processo seletivo. Segundo um dos candidatos, Eduardo Elzon, de 45 anos, a situação gerou revolta entre os presentes, que agora estudam medidas para recorrer contra o ocorrido. Eles estiverem no plantão policial para registro da ocorrência.

O SCA entrou em contato com a assessoria do HUFSCar e aguarda um posicionamento.

