Candidatos da Guarda Municipal jÃ¡ podem consultar resultado da 5Âª fase

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Instituto Nosso Rumo, publicou nesta segunda-feira (30), no Diário Oficial do Município, o resultado provisório da quinta fase do concurso público para a Guarda Municipal, referente ao Edital nº 001/2024.

A etapa corresponde à investigação social e comportamental dos candidatos e faz parte do processo seletivo, que já incluiu provas objetivas, exames físicos, avaliações psicológicas e exames médicos.

O documento também apresenta os resultados dos candidatos inscritos em cota racial, seguindo os mesmos critérios de avaliação. Segundo a publicação, não houve candidatos inscritos na categoria de Pessoa com Deficiência (PcD).

De acordo com o edital, os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado provisório. A consulta individual deve ser realizada mediante CPF e senha no site do Instituto Nosso Rumo, na área destinada ao concurso da Prefeitura de São Carlos.

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