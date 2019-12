Candidatos apontam irregularidades em concurso da Prefeitura

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos promoveu, no último domingo (15), concurso público para vagas abertas na Educação e Saúde. Nesta terça-feira (18), candidatos se reuniram na Câmara e apontaram situações que sugerem irregularidades nas provas. O vereador Roselei Françoso (Rede) recebeu aqueles que reclamam no plenário da Câmara.

As reclamações se concentram nas provas da Educação. Vivien Fonseca Faria Pedro prestou o exame nas Escolas Jesuíno de Arruda (período da manhã) e Orlando Perez (tarde). Ela apontou situações inusitadas. “Na manhã, o celular de uma candidata tocou duas vezes. A fiscal pegou o celular e devolveu, sem tomar as providências. Numa outra situação, o candidato estava com relógio. Ao questionar, o aplicador disse que podia. Pedi para ele registrar em ata, o que não aconteceu. Eu achei que os aplicadores não estavam preparados”, protestou.

Rosimeire da Silva Mourão prestou prova em duas escolas. Na Gabriel Félix do Amaral, ela notou a presença de um candidato fora da letra alfabética para os alunos indicados à sala. Na escola Orlando Perez, no Cidade Aracy, percebeu que as provas destinadas a PEB 1 (Professor de Educação Básica) não possuía referências de Educação Infantil, mas de Fundamental, a PEB 2. Ela também questionou a organização das provas. “Creio que muitos candidatos se questionam nesse sentido”.

Candidatos citaram problemas na Escola Péricles Soares. Na sala, estavam expostos relógio e cartazes com informações de matemática e português.

O vereador Roselei Françoso opinou sobre o concurso. Segundo ele, a avaliação “nasceu errada e terminou errada”. “Na terça-feira que antecedeu a prova, nós alertamos que o prazo para inscrição e provas (menos de 30 dias) poderia dar problemas para a empresa e candidatos se organizarem”, destacou. “Nós vamos pedir a nulidade da prova. O nosso objetivo não é prejudicar os candidatos, mas agirmos dentro da legalidade”, informou.

A Prefeitura de São Carlos informou que vai aguardar a manifestação dos candidatos por intermédio de recursos. Assim, vai questionar a organizadora das provas (CKM Serviços) para, depois, analisar as medidas a serem adotadas.

