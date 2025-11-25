Canal 0800 do SAAE segue 24h e WhatsApp terá funções ampliadas

Atendimento SAAE - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, na manhã desta terça-feira (25), uma reunião estratégica para aprimorar o atendimento ao cidadão pelos canais 0800 300 1520 e WhatsApp. O encontro foi conduzido pelo presidente da autarquia, Derike Contri, e reuniu equipes internas das áreas Financeira, Tecnologia da Informação, Gestão Comercial, Manutenção de Redes, Projetos e Operações, além de representantes das empresas CEBI Informática e Estrutura Dinâmica, responsável pelo suporte direto ao usuário.

Durante a reunião, foram apresentadas novas funcionalidades que serão implementadas na plataforma de atendimento via WhatsApp, com o objetivo de tornar o serviço mais ágil, intuitivo e integrado aos demais setores do SAAE. Os participantes também discutiram alinhamentos operacionais entre as equipes internas e as prestadoras de serviço, visando oferecer respostas mais rápidas e eficientes às demandas da população.

Atualmente, o número 0800 300 1520 funciona 24 horas por dia para atendimento telefônico. Já o WhatsApp opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Segundo Contri, a modernização dos canais digitais é essencial para atender às novas necessidades dos usuários.

“Hoje tudo é online. Apesar de contarmos com cinco unidades de atendimento presencial, a maior parte das pessoas prefere resolver suas demandas pelo celular. O número 0800 300 1520 também funciona como WhatsApp e é uma ferramenta eficiente. Estamos trabalhando para melhorar nosso atendimento, permitindo que os usuários consigam resolver a maior parte de suas solicitações na palma da mão”, destacou.

Canais de atendimento do SAAE

Além do 0800, o SAAE disponibiliza diversos meios de contato para facilitar o acesso aos serviços:

Instagram: @saaesaocarlos

Facebook: facebook.com/saocarlossaae

Site: saaesaocarlos.com.br

Agência Virtual: agenciavirtualsaocarlos.cebicloud.com.br/agencia/#/login

Ouvidoria: (16) 3373-6427 / ouvidoria@saaesaocarlos.com.br

Aplicativo “SAAE São Carlos” – disponível para Android e iOS

Atendimento geral: atendimento@saaesaocarlos.com.br

Unidades de atendimento presencial

Centro: Rua Sete de Setembro, 2.152

Vila Prado: Rua Bernardino de Campos, 636

Cidade Aracy: Rua Lucy Serillo, 155

Santa Eudóxia: Rua Cristóvão Martinelli, 22

Santa Felícia: Rua Francisco Possa, 1.450

