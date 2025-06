Campus da USP em São Carlos será ampliado

Campus da USP - Crédito: Divulgação ICMC .

O Conselho Universitário da USP aprovou, em 3 de junho, a ampliação dos campi de Ribeirão Preto e São Carlos. Em Ribeirão Preto, será adquirida uma área de quase 800 mil m² para abrigar uma nova Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, com 400 leitos. O local também integrará os hospitais Santa Tereza e Estadual, que passarão a funcionar como Instituto de Psiquiatria e Saúde Mental e campo de prática acadêmica, respectivamente. Além disso, serão implantados núcleos acadêmicos de apoio jurídico e gestão hospitalar.

No campus de São Carlos, a ampliação está relacionada à compra de um terreno de cerca de 5 mil m², anexo à área 1 do campus. O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal de São Carlos ao Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira (CAASO), por meio de uma lei municipal de 1968, e, posteriormente, foi vendido para uma empresa.

A compra, avaliada em quase R$ 14 milhões, permitirá a criação de um Complexo de Inclusão e Pertencimento, com a ampliação no atendimento às demandas de saúde física e mental e de assistência social, a integração das áreas esportivas, de lazer e de convivência, o compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura para oferecimento desses serviços e, futuramente, a instalação de um complexo voltado à cultura e à extensão universitária.

“Essa expansão trará benefícios significativos para as unidades localizadas nesses campi. Foram propostas amplamente discutidas com todos os diretores do campus de Ribeirão Preto e com o Conselho Gestor do Campus de São Carlos, tendo recebido apoio irrestrito para seu prosseguimento. Os dois projetos levam em consideração, principalmente, a necessidade das unidades de ampliar suas atividades acadêmicas de extensão e de aproximação com a sociedade, reforçando a missão institucional da Universidade”, considera o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior.

Segundo o reitor, a proposta agora deverá ser analisada e tramitar pelas instâncias internas da Universidade, para a configuração do projeto final, e junto aos órgãos municipais e estaduais. Os recursos para a aquisição das áreas em Ribeirão Preto e em São Carlos serão advindos da alínea Projetos Especiais do orçamento da Universidade.

Com informações do Jornal daUSP

